Самый тонкий в мире оптический кабель представили на МВМС-2023

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На Международном военно-морском салоне представлены передовые разработки, которые используются в судостроении. Об одной из них рассказал коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.

«Это самый тонкий в мире оптический монтажный кабель. Его толщина - 600 микрон. У американцев 800 микрон - самая тонкая продукция», - пояснил он.

Эти кабели специального назначения применяют в авиации и судостроении. По словам директора, по некоторым характеристикам они превосходят своих конкурентов. В частности, сверхпрочный кабель для космической отрасли способен выдержать температуру от -196 до +200 градусов.

Лобанов рассказал, что сейчас компания проводит испытания по увеличению срока службы кабеля до 60 лет. Эти испытания длятся два года.

«Это настоящее и будущее атомного флота уже используется в атомоходах. Насколько я понимаю, там очередной реактор собран и готовится к началу монтажа на верфях», - подытожил Лобанов.

Ранее «Звезда» рассказала, как прошел первый день Международного военно-морского салона. На территории «Острова фортов» в Кронштадте были представлены первая советская атомная подводная лодка К-3, безэкипажный катер для гидрографических работ, ЗРК «Тор-М2КМ», торпеды и ракеты разных типов.