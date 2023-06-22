В Кривом Роге и Харькове произошли взрывы

Сигнал тревоги прозвучал в 10 областях Украины, а также в столице Киеве.

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В Кривом Роге и в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС. Также по данным официальной карты воздушных тревог Украины, взрывы произошли в Днепропетровской и Запорожской областях.

Сигнал тревоги прозвучал в 10 областях: Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской, в подконтрольных Украине частях Херсонщины, ДНР и Запорожской области.

Сигнал тревоги звучит на территории Украины практически каждый день. Взрывы произошли в Запорожье и Николаевской области 20 июня, воздушную тревогу объявили в семи областях.