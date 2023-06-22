В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кривом Роге и Харькове произошли взрывы

Елизавета Егорова
01:59 22.06.2023
Сигнал тревоги прозвучал в 10 областях Украины, а также в столице Киеве.
В Кривом Роге и Харькове произошли взрывы
© Фото: Yevhen Lubimov Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В Кривом Роге и в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС. Также по данным официальной карты воздушных тревог Украины, взрывы произошли в Днепропетровской и Запорожской областях. 

Сигнал тревоги прозвучал в 10 областях: Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Черниговской, в подконтрольных Украине частях Херсонщины, ДНР и Запорожской области.

Сигнал тревоги звучит на территории Украины практически каждый день. Взрывы произошли в Запорожье и Николаевской области 20 июня, воздушную тревогу объявили в семи областях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:33 В стране и мире
Число раненых при взрыве в Париже выросло до 37, еще двоих ищут
22:29 Армия
Видео
Российские беспилотники ударили по украинским грузовикам с боеприпасами
19:59 В стране и мире
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с легковушкой и грузовиком в Дагестане
14:58 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности России
18:18 Спорт
Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи
Популярное
Покончивший с собой создатель термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.