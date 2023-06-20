Несколько взрывов прозвучало в Запорожье и Николаевской области

По состоянию на 2.10 по московскому времени сигнал тревоги звучит в семи областях Украины и на трех подконтрольных ей частях Херсонщины, Запорожья и ДНР.

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В ночь на вторник несколько взрывов прозвучало в городе Запорожье, сообщает РИА Новости. Также сообщается о взрывах в Николаевской области. В семи областях Украины и в некоторых подконтрольных ей частях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 2.10 по московскому времени сигнал тревоги звучит в Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонщины, Запорожья и ДНР.

Днем ранее сильные взрывы прогремели в Одессе и в Запорожье. В нескольких областях снова звучал сигнал тревоги, а именно в Одесской, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.