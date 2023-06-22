В стране и мире Неизвестные обломки были обнаружены в США в зоне поиска пропавшего батискафа Анастасия Бобылева Имеют ли найденные обломки отношение к подводному аппарату, пропавшему в Атлантике, пока неизвестно. © Фото: ABACA Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Береговая охрана США обнаружила в зоне поиска пропавшего батискафа неизвестные обломки. Сам подводный аппарат пропал 18 июня и в течение нескольких дней не подавал никаких сигналов. «Эксперты объединенного командования оценивают полученную информацию», - говорится в сообщении ведомства в Twitter. При этом имеют ли отношение в батискафу обнаруженные обломки, не уточняется. Ранее российский ученый-океанолог Анатолий Сагалевич оценил шансы на выживание экипажа подводного аппарата. По его словам, с ним случилось «что-то фатальное», иначе люди на поверхности уже получили бы хоть какой-то сигнал от батискафа. Экспертное мнение и аналитика