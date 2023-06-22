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Первую свечу на акции «Линия памяти» в Москве зажег 100-летний ветеран Хоменко

Екатерина Аверьянова
Елизавета Егорова
00:00 22.06.2023
Каждая зажженная свеча - это один день Великой Отечественной войны.
Первую свечу на акции «Линия памяти» в Москве зажег 100-летний ветеран Хоменко
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Первую свечу в рамках акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве зажег ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко, которому уже исполнилось 100 лет. Военный служил в пехоте, прошел ВОВ от Сталинграда до Берлина.

«Линия памяти» - это ежегодная акция, приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны. Участники и волонтеры зажгли 1418 свечей, каждая из которых обозначает один день войны.

Ранее стало известно о судьбе ребенка Великой Отечественной войны, который сумел сбежать из концлагеря на территории Эстонии. За свою жизнь он спас от бомбежки Балтийский вокзал в блокадном Ленинграде и обезвредил бомбу на немецком аэродроме.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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