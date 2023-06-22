Подлодка «Уфа» и ракетный комплекс «Бал»: чем удивил иностранных гостей второй день МВМС-2023

Второй день Международного военно-морского салона прошел не менее насыщенно, чем первый. Гости не только увидели новые интересные разработки, но и заключили важные соглашения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Самый современный большой десантный корабль, новейшая подводная лодка, вооруженная грозными «Калибрами», и даже самый тонкий оптический кабель - все это видели посетители и участники Международного военно-морского салона. Мероприятие проходит на территории «Острова фортов» в Кронштадте уже второй день.

Большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен» является одним из самых заметных участников салона. Это самый современный БДК российского военно-морского флота. Настоящий гигант. Это заметно на фоне остальных кораблей, которые стоят у причальной стенки. Его длина - 135 метров, на борту он может перевезти два вертолета, восемнадцать танков и целый батальон морской пехоты.

В одном строю с этим морским гигантом притаилась новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» с грозным высокоточным ракетным комплексом «Калибр». Здесь же и корвет «Стойкий» Балтийского флота. А иностранные делегации подолгу задерживаются у берегового ракетного комплекса «Бал».

Когда ажиотаж официального дня открытия салона слегка поутих, можно вдумчиво изучить некоторые новинки этой масштабной международной выставки.

«Это самый тонкий в мире оптический монтажный кабель. Его толщина - 600 микрон. У американцев 800 микрон - самая тонкая продукция», - рассказал коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Важное в мелочах - это как раз про такие передовые наработки. Это кабели специального назначения, которые применяют и в авиации, и в судостроении. По некоторым характеристикам им нет аналогов в мире. Например, легкий и сверхпрочный кабель для космической отрасли способен выдержать температуру от -196 до +200 градусов.

«Мы сейчас по всем своим кабелям проводим НИОКР по продлению срока службы до 60-ти лет. Это реально, там просто очень сложное испытание. Испытания длятся два года. Это настоящее и будущее атомного флота уже используется в атомоходах. Насколько я понимаю, там очередной реактор собран и готовится к началу монтажа на верфях», - отметил Лобанов.

Неизменная часть деловой программы международного военно-морского салона - подписание соглашений о сотрудничестве. Долгосрочные контракты в самых разных направлениях развития и поддержки отечественного судостроения. Так, например, в Выборгском районе Ленинградской области возведут новый жилой комплекс для работников Выборгского судостроительного завода и других предприятий оборонно-промышленного комплекса. Финансовую сторону проекта на себя взял банк ПСБ, как ключевой партнер российской судостроительной отрасли.

Еще одно соглашение ПСБ заключил с «Корпорацией морского приборостроения». Оно предусматривает участие банка в проектах по обеспечению работников корпорации доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов.

Знаменитые форты Кронштадта принимают гребную гонку на морских шлюпках «Ял-6» на призы главкома ВМФ. Кубки и медали призерам соревнования вручила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и тут же дала старт детской парусной регаты.

«Каждый человек, который ходит под парусом, обладает определенной смелостью для того, чтобы выйти в открытое море, посоревноваться и быть первым, быть лучшим. Даже если это не соревнование, если это тренировка, все равно для этого необходима смелость, желание и любовь к морю», - отметила она.

Почти сразу после церемонии открытия детской регаты, как по заказу, на смену вот уже несколько дней палящему солнцу пришли тучи и сильный ветер с Балтики. Финский залив тут же живописно забелел парусами.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

Ранее сообщалось об открытии детской парусной регаты на Кубок главкома ВМФ на МВМС-2023. Ксения Шойгу похвалила участников за смелость и стремление к победе.