Ксения Шойгу открыла детскую парусную регату на Кубок главкома ВМФ на МВМС-2023

Шойгу заявила, что гордится детьми, которые участвуют в регате, отметив, что для этого нужна определенная смелость.

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Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу открыла детскую парусную регату на Кубок главнокомандующего ВМФ.

«Я очень горжусь тем, что сегодня такое количество детей будет участвовать в регате. Вы большие молодцы. Мне кажется, что каждый человек, который выходит под парусом, обладает определенной смелостью», - заявила Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу рассказала о реставрации старейшего форта Кронштадта - он был построен еще в начале XVIII века, в самый разгар эпохи Петра Великого.

Она подчеркнула, что выбор Кронштадта для проведения Международного военно-морского салона был абсолютно правильным.