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Океанолог Сагалевич заявил, что с экипажем пропавшего батискафа «случилось что-то фатальное»

Анастасия Бобылева
16:40 22.06.2023
По мнению Сагалевича, если бы экипаж подводного аппарата был жив, он бы подавал сигналы, однако этого не происходит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ABACA, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Анатолий Сагалевич, российский ученый и руководитель лаборатории Института океанологии, прокомментировал ситуацию с пропавшим в Атлантическом океане батискафом. По его словам, отсутствие сигналов от экипажа подводного аппарата говорит о том, что с ним «случилось что-то фатальное».

«Известий от аппарата и экипажа нет. Поэтому сложно, конечно, но я думаю, что там что-то фатальное произошло», - заявил он.

Ученый подчеркнул, что любой грамотный подводник знает, что сделать, чтобы кислорода хватило на более долгий период времени. При определенных действиях можно продержаться не 96, а 110 или даже 120 часов. Для этого нужно меньше двигаться и использовать определенную технику дыхания.

«Но это в том случае, если есть кому это делать. Но дело в том, что прошло уже столько времени, и никаких оповещений, что экипаж жив, нет. Элементарный стук по корпусу, по прочному корпусу изнутри ключом, который услышат на поверхности. Этого нет», - добавил Сагалевич.

Он подытожил, что в таких случаях нужно сразу действовать, использовать технические средства, которые позволят опуститься на нужную глубину и искать пропавший подводный аппарат.

«Исчезновение связи, и непоявление аппарата на поверхности, и вообще никаких сигналов - это говорит о том, что там случилось что-то трагическое», - считает ученый.

Напомним, что на борту батискафа, пропавшего 18 июня в районе крушения «Титаника», находился друг Сагалевича Поль-Анри Наржеоле. В среду океанологу позвонил режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, который знал об этом, и выразил свои соболезнования по поводу произошедшего.

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