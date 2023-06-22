Глава РФС Дюков заявил, что РФ все еще может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола

Ранее Дюков уже упоминал о такой возможности, однако подчеркивал, что пока Россия относится к УЕФА и начинать переговоры «через их головы» было бы некрасиво.

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Президент РФС Александр Дюков заявил, что участие российских клубов в турнирах Азиатской конфедерации футбола вполне возможно. По его словам, сейчас с УЕФА ведутся переговоры об этом.

«Вы знаете, что у нас продолжаются консультации с УЕФА, мы пока не комментируем ход этих консультаций. Возможность перерода в Азию существует, и если мы ее будем реализовывать, то по договоренности с УЕФА», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Дюков сообщил, что члены исполкома РФС обсудят возможность участия российских клубов в турнирах Азиатской конфедерации футбола. Он отметил, что пока Россия считается членом европейской семьи, однако стоит рассмотреть возможность перехода в азиатскую.