МО РФ показало уничтожение украинского танка барражирующим боеприпасом
Вражеский танк был уничтожен на Южно-Донецком направлении операторами беспилотников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало уничтожение вражеского танка при помощи барражирующего боеприпаса.
«Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям», - говорится в сообщении.
Вскоре неприятельский танк встретился с российским беспилотником-камикадзе. Это случилось в последний раз. Барражирующий боеприпас попал в моторное отделение танка, после чего тот загорелся.
Через некоторое время процессы горения внутри украинского танка дошли до нужного уровня и он красочно взорвался.
Ранее МО РФ показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ ударами FPV-дронов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.