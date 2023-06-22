МО РФ показало уничтожение украинского танка барражирующим боеприпасом

Вражеский танк был уничтожен на Южно-Донецком направлении операторами беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало уничтожение вражеского танка при помощи барражирующего боеприпаса.

«Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вел огонь по российским позициям», - говорится в сообщении.

Вскоре неприятельский танк встретился с российским беспилотником-камикадзе. Это случилось в последний раз. Барражирующий боеприпас попал в моторное отделение танка, после чего тот загорелся.

Через некоторое время процессы горения внутри украинского танка дошли до нужного уровня и он красочно взорвался.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ ударами FPV-дронов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.