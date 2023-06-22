МО РФ показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ ударами FPV-дронов
Грузовики киевского режима доставляли боеприпасы, оружие и снаряжение противнику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видеозапись налета российских FPV-дронов, в результате которого были уничтожены украинские грузовики на Южно-Донецком направлении.
В описании к видео сказано, что замаскированные под деревьями автомобили доставляли боеприпасы, оружие и снаряжение Вооруженным силам Украины. На кадрах видно, как после ударов дымится украинская техника.
Ранее Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 наносят удары по противнику.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.