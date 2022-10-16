Лифт в многоэтажном доме на востоке Москвы насмерть раздавил человека

По предварительным данным, мужчина открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В многоэтажном жилом доме в Свободном проспекте на востоке Москвы лифт насмерть придавил мужчину. Трагедия произошла в воскресенье вечером.

«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», - пояснили в столичной прокуратуре.

В данный момент устанавливается личность погибшего. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Напомним, в конце сентября житель Краснодара едва не сгорел заживо в лифте из-за поломки электросамоката. В кабине подъемника техника неожиданно вспыхнула. После задымления двери лифта заблокировались и мужчина оказался в огненной ловушке.

Когда 37-летнего пострадавшего достали из лифта, на нем не было живого места. Сама кабина почти полностью выгорела. В больнице у мужчины диагностировали ожоги третей степени.