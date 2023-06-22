Океанолог Сагалевич опроверг версию, что пропавший батискаф за что-то «зацепился»

По мнению ученого, подводному аппарату было не за что «зацепиться» вблизи «Титаника», поэтому это не могло стать причиной произошедшего.

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Российский ученый и руководитель лаборатории Института океанологии Анатолий Сагалевич опроверг сообщения о том, что пропавший в Атлантике батискаф не всплыл на поверхность, потому что «зацепился» за что-то, приблизившись к «Титанику».

«Там не за что зацепляться. Я там был 57 раз, знаю каждую гайку», - объяснил он.

Океанолог добавил, что даже если бы батискаф мог за что-то зацепиться, то такой опытный пилот, как Поль-Анри Наржеоле, который является другом российского ученого, не позволил бы этому случиться. А если бы это все же произошло, экипаж подводного аппарата дал бы знать о себе.

«Но они же ведь не дают о себе знать. Так устроен человек - в какую бы ситуацию он ни попал, он всегда стремится установить контакт с людьми. В данном случае - контакт с поверхностью», - добавил он.

По мнению Сагалевича, причина произошедшего в том, что «что-то произошло с самим аппаратом».

Ученый также подчеркнул, что с экипажем аппарата, скорее всего, «случилось что-то фатальное». Он заявил, что, если бы на борту оставались живые люди, они бы подали сигнал, однако сигналов от батискафа уже давно не было.