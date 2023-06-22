Премьер-министр Катара передал Путину послание от эмира страны

Переговоры Путина с премьер-министром Катара состоялись в Кремле в четверг, 22 июня.

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Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры с катарским дипломатом состоялись в четверг, 22 июня, в Кремле. В ходе встречи планировалось обсудить региональные и международные проблемы, а также способы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее у Путина состоялся телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Коллеги обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран и обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.