Глава Крыловского центра Савченко: на МВМС обсуждалось повышение скрытности кораблей

Также на конференции обсуждались вопросы, связанные с построением электрических кораблей и судов.

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На Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня, обсуждалось повышение скрытности кораблей. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Олег Савченко.

«Самый главный враг корабля - высокоточное оружие, поэтому вопросы снижения физполей, по которым работает высокоточное оружие, противодействия системам прицеливания высокоточного оружия занимают лидирующее место место в исследовательской работе Крыловского центра», - сказал он.

Также на конференции обсуждались вопросы, связанные с построением электрических кораблей и судов. Речь идет о кораблях, которые используют систему электродвижения. Савченко отметил, что «Крыловка» за последние 10 лет поставила данную систему на более 25 проектах.

«Самый известный проект - это проект 22 220. Атомный ледокол, для которого мы создали единую электроэнергетическую систему, систему электродвижения. В строю три атомных ледокола - "Арктика", "Сибирь", "Урал". На Балтийском заводе строится еще два атомных ледокола. Государственный заказчик подписал контракт с заводом на строительство еще двух атомных ледоколов», - добавил Савченко.

По словам главы Крыловского центра, сейчас необходимо выдержать санкционную блокаду, поскольку высокотехнологичная система электродвижения строилась с использованием импортных комплектующих. Ряд значимых критических узлов поставлялся из-за рубежа. В «Крыловке» реализуются как программы обеспечения надежности систем электродвижения, так и программы импортозамещения, отметил Савченко.

Между тем исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев в беседе со «Звездой» на МВМС-2023 рассказал об актуальности развития беспилотного транспорта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.