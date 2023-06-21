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Океанолог Сагалевич рассказал о соболезнованиях Кэмерона в связи с пропавшим в Атлантике батискафом

Вероника Волосунова
17:48 21.06.2023
По словам Сагалевича, Джеймс Кэмерон обратил внимание на редеющие ряды друзей-подводников на фоне информации о пропаже батискафа рядом с «Титаником».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон знает о нахождении друга российского ученого-океанолога Анатолия Сагалевича на пропавшем при погружении к «Титанику» батискафе, в связи с чем выразил свои соболезнования. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сам Сагалевич.

«Он знает, что мой друг Поль-Анри (Наржеоле. - Прим. ред.) находится в этом аппарате. Прислал по этому поводу соболезнования. Все друзья-подводники уходят. Он и прислал, что редеют наши ряды. Больше ничего», - сообщил Сагалевич.

Сагалевич добавил, что каждый подводник знает о необходимости стучать по корпусу, и даже появились сообщения о «пойманных» с батискафа стуках, но он в этом не уверен. При этом делать выводы раньше времени, по словам ученого, не стоит.


«Как писал Высоцкий: "Мне хочется верить, что грубая наша работа кому-то когда-то позволит увидеть рассвет"», - заключил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН.

Ранее стали известны подробности исчезновения батискафа с туристами рядом с «Титаником». Группа из пяти человек направилась на глубину Атлантического океана, чтобы увидеть легендарный затонувший лайнер, однако спустя 105 минут после спуска связь прекратилась.

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