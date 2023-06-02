В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв

По предварительной информации, был подорван автомобиль предпринимателя, мужчина погиб на месте.

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В Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об инциденте сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в центре населенного пункта Михайловка.

«В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт», - сообщил Рогов.

По предварительной информации, был подорван автомобиль местного бизнесмена. Мужчина погиб на месте. Вместе с ним в салоне находились еще три человека.

В начале мая в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке терактов. Мужчина прибыл на территорию региона с заданием по физическому устранению ряда должностных лиц.