В центре Михайловки в Запорожской области прогремел взрыв
По предварительной информации, был подорван автомобиль предпринимателя, мужчина погиб на месте.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
В Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об инциденте сообщил представитель областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в центре населенного пункта Михайловка.
«В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт», - сообщил Рогов.
По предварительной информации, был подорван автомобиль местного бизнесмена. Мужчина погиб на месте. Вместе с ним в салоне находились еще три человека.
В начале мая в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке терактов. Мужчина прибыл на территорию региона с заданием по физическому устранению ряда должностных лиц.