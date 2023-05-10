Стало известно, что задержанный в Запорожье террорист готовил серию убийств

По данным правоохранительных органов, террорист был завербован на Украине для серии убийств в Запорожье.

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил новые подробности расследования теракта в Запорожской области, предотвращенного сотрудниками УФСБ РФ.

По информации Рогова, террорист прибыл на территорию Запорожья с заданием по физическому уничтожению целого ряда людей, и начальник отдела полиции в селе Кирилловка был лишь первым в списке будущих жертв.

«У него был целый список людей, кого он должен был убивать», - заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов отметил, что мужчина ранее проживал в Запорожской области, затем какое-то время отсутствовал, был завербован украинской разведкой и вернулся для «конкретных преступлений» под видом мирного человека «просто жить».

Ранее сообщалось, что ФСБ показала кадры перестрелки с террористом, который готовил покушение на главу полиции Кирилловки. По данным следствия, украинец планировал серию убийств и терактов по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.