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«Головотяпство» и оставленный «башмак» могли привести к сходу вагонов под Ульяновском

Ян Брацкий
17:54 30.05.2023
В результате происшествия с рельсов сошли два вагона с газовым конденсатом, пострадавших нет.
«Головотяпство» и оставленный «башмак» могли привести к сходу вагонов под Ульяновском
© Фото: CMSUTSKR, Telegram
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Оставленный железнодорожниками «башмак» мог стать причиной схода двух вагонов с газовым конденсатом в Ульяновске. «Башмак» - специальное запирающее устройство, его подкладывают под колесо вагона, чтобы предотвратить его движение.  

«При маневровых передвижениях произошел сход двух железнодорожных цистерн, одна из которых перевернулась. Пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате происшествия нет, ведутся восстановительные работы», - говорится в заявлении регионального главка СК РФ.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, выясняются истинные причины происшествия. Организовано проведение доследственной проверки.

«Банальное головотяпство работяг. Поезд наехал на башмак. Никто не пострадал, в деле разбираются следователи», - заявил порталу 73online секретарь совбеза области Геннадий Неробеев.

Накануне дежурный по переезду в Одинцовском районе Подмосковья спас девушку, которая едва не оказалась под колесами локомотива из-за собственной невнимательности. Переходя через рельсы в наушниках она не обратила внимание на приближающийся поезд. В последнюю секунду ее удалось оттолкнуть. За проявленный героизм дежурного обещали поощрить, а пешеходам еще раз напомнили о правилах поведения в местах повышенной опасности.

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