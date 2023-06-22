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Глава МОК Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой из-за попыток разделить его

Ирина Елагина
14:19 22.06.2023
Томас Бах подчеркнул, что проведение соревнований среди спортсменов только дружественных стран противоречит доктрине Олимпийских игр.
Глава МОК Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой из-за попыток разделить его
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, Globallookpress
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Мировой спорт оказался в критической ситуации из-за стремления политиков делить спортсменов на граждан дружественных и недружественных стран. В защиту спортсменов, ставших изгоями из-за политиков, выступил глава МОК Томас Бах.

«Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», - приводит РИА Новости заявление Баха.

Кроме того, Бах прокомментировал отказ Варшавы выдать визы российским фехтовальщикам для участия в турнире в Польше, назвав это «настоящей дискриминацией», и поблагодарил федерации тхэквондо и дзюдо, которые допустили российских борцов на международные турниры.

Ранее сообщалось, что FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам, но из списка исключили олимпийских чемпионов и спортсменов, выступающих под эгидой ЦСКА. 

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