«Аллигаторы» разнесли ракетами украинские опорные пункты и бронетехнику

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе удара был уничтожен пункт управления врага, а также его бронетехника.

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение бронетехники киевского режима с воздуха, но на этот раз при помощи беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.