«Аллигаторы» разнесли ракетами украинские опорные пункты и бронетехнику
Кадры применения разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 опубликовало Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе удара был уничтожен пункт управления врага, а также его бронетехника.
Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение бронетехники киевского режима с воздуха, но на этот раз при помощи беспилотников.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.