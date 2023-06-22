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«Аллигаторы» разнесли ракетами украинские опорные пункты и бронетехнику

13:14 22.06.2023
Кадры применения разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 опубликовало Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». 

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе удара был уничтожен пункт управления врага, а также его бронетехника. 

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение бронетехники киевского режима с воздуха, но на этот раз при помощи беспилотников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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