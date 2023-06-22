Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в ВС РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в ВС РФ.
«У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию», - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава российского оборонного ведомства доложил, что несмотря на серьезные потерях потеря и подготовке неприятеля к дальнейшим наступательным действиям.
Также с докладом выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он перечислил военную технику, которую потеряла украинская сторона в ходе контрнаступления. По его словам, речь идет о 246 уничтоженных танках, из которых 13 - западные. Также он сообщил о серьезных людских потерях противника. Как утверждает Патрушев, они превысили 13 тысяч человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.