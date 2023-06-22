Армия Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые идут в ВС РФ Сергей Шойгу заявил, что теперь стала понятна неспособность западных поставок серьезно повлиять на ход спецоперации. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высочайшую мотивацию добровольцев, которые приходят в ВС РФ. «У добровольцев, я знаю, что вы обращали внимание … хочу отметить их высочайшую мотивацию», - сказал Шойгу на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Глава российского оборонного ведомства доложил, что несмотря на серьезные потерях потеря и подготовке неприятеля к дальнейшим наступательным действиям. Также с докладом выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он перечислил военную технику, которую потеряла украинская сторона в ходе контрнаступления. По его словам, речь идет о 246 уничтоженных танках, из которых 13 - западные. Также он сообщил о серьезных людских потерях противника. Как утверждает Патрушев, они превысили 13 тысяч человек. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика