Патрушев заявил, что с 4 по 21 июня было уничтожено 246 танков противника

По словам секретаря Совбеза России, 13 танков из этого количества были произведены на Западе.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что с 4 по 21 июня было уничтожено 246 украинских танков.

«С 4 по 21 июня уничтожили 246 единиц танков, в том числе 13 западного образца», - сказал он на заседании Совбеза.

Также Патрушев заявил о серьезных потерях украинской стороны в живой силе в ходе контрнаступления. По словам секретаря Совбеза, они уже превысили 13 тысяч человек.

Также с докладом выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил снижение активности со стороны противника и констатировал, что украинская сторона несет потери. В настоящее время противник занимается перегруппировкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.