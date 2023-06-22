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Путин: потери противника говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца

12:23 22.06.2023
Президент России напомнил, что мобилизационный резерв Украины не является безграничным.
Путин: потери противника говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что западные союзники киевского режима всерьез решили воевать против РФ до последнего украинца.

«Мобилизационный резерв, он безграничным не является, и, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

На совещании выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что оружие, которое Киев получает в рамках военной помощи от Запада, не оказывают существенного влияния на ход проводимой Россией военной операции. Глава российского оборонного ведомства указал на желание добровольцев идти в бой, по его словам они сильно замотивированы.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о серьезных людских потерях противника и потерях в военной технике. Он утверждает, что в живой силе в ходе контрнаступления украинская сторона потеряла более 13 тысяч человек. Также он рассказал о 246 уничтоженных украинских танках, 13 из которых - западные.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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