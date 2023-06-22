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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подготовкой добровольцев занимается более 600 инструкторов.

«Они, как добровольцы, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются. На сегодняшний день на восьми полигонах с ними занимаются 645 инструкторов», - сказал он на Совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава российского оборонного ведомства заверил, что инструкторы, под руководством которых проходят занятия на полигонах, имеют за плечами боевой опыт. Также в обучении задействованы выпускники высших военных учебных заведений и академий. По словам Шойгу, добровольцы очень замотивированы.

Кроме того, министр заявил, оружие, которое западные страны передают Украине, не оказывают существенного влияния на ход проведения спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.