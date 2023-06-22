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Шойгу: ВС РФ в среднем получают более 110 единиц модернизированной и новой техники в сутки

12:16 22.06.2023
Министр обороны России заявил, что теперь стала понятна неспособность западных поставок Киеву всерьез повлиять на ход спецоперации.
Шойгу: ВС РФ в среднем получают более 110 единиц модернизированной и новой техники в сутки
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ получают в среднем более 110 единиц модернизированной и новой техники в сутки.

«По технике - 112 единиц техники каждые сутки мы получаем. Это касается и модернизированной техники, и новой техники, поэтому здесь мы набрали серьезные темпы, и каких-то рисков срыва формирования резервов мы не видим», - заметил Шойгу в ходе оперативного совещания Совбеза России. 

По словам Сергея Шойгу, Вооруженные силы России активно формируют резервы. Известно, что до конца июня будут готовы резервная армия и армейский корпус. Сообщается, что они получат более трех тысяч единиц техники. 

Идет и подготовка добровольцев - они тренируются на восьми полигонах под началось более чем 600 инструкторов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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