Шойгу заявил, что ВСУ понесли существенные потери

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Украинские войска несут большие потери, что сказывается на активности боевиков. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на заседании Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина.

«После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов», - отметил министр обороны.

Напомним, что сегодня ситуация в зоне СВО стала одной из тем Совбеза РФ. По данным секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, общие потери украинских военных уже превысили 13 тысяч человек.