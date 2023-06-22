Путин попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне специальной военной операции
Ранее Владимир Путин заявил, что у украинских боевиков нет шансов.
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Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Сергея Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине.
«Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?» - поинтересовался глава государства на совещании с членами Совбеза РФ.
Глава российского оборонного ведомства отметил, что противник снизил активность, сейчас украинские войска занимаются перегруппировкой. Шойгу заявил о серьезных потерях неприятеля за 16 дней боев. Несмотря на это, силы у противника еще есть.
В свою очередь ️секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.