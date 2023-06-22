МО РФ показало уничтожение украинской бронетехники российскими беспилотниками
Удары по неприятельской технике нанесены на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники расчетами российских беспилотников.
Сообщается, что удары беспилотниками нанесены на Южно-Донецком направлении.
В российском оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие выявили движение неприятельских боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Их удалось уничтожить при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» уничтожили технику и личный состав врага на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.