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МО РФ показало уничтожение украинской бронетехники российскими беспилотниками

10:04 22.06.2023
Удары по неприятельской технике нанесены на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники расчетами российских беспилотников. 

Сообщается, что удары беспилотниками нанесены на Южно-Донецком направлении. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что российские военнослужащие выявили движение неприятельских боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Их удалось уничтожить при помощи беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее сообщалось, что расчеты «Градов» уничтожили технику и личный состав врага на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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