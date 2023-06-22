Командир добровольческой бригады Патриот: нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера

Командир подчеркнул, что подписание контракта с МО РФ символизирует то, что Родина ценит усилия добровольцев.

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Командир добровольческой бригады с позывным Патриот, подписавший контракт с Минобороны России, заявил, что это большая честь. Об этом сообщает МО РФ.

«Нет высшей чести, чем мундир русского солдата и офицера», - подчеркнул он.

Патриот подчеркнул, что вся суть добровольческого движения в том, чтобы приносить своей стране как можно большую пользу, и ему приятно, когда Россия ценит эти усилия.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что более 20 добровольческих отрядов подписали контракты с МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.