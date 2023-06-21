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В Минпромторге заявили, что экспорт вооружений из России не снижает обороты

17:45 21.06.2023
Военно-техническое сотрудничество России с дружественными странами продолжается, заявили в министерстве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия является крупным экспортером вооружений, сотрудничает с дружественными странами, рассказал «Звезде» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Военно-техническое сотрудничество у нас продолжается и не снижает обороты. Мы понимаем, что это с дружественными странами. Мы занимаем второе место по экспорту вооружений, если не ошибаюсь, в целом. Военно-морской флот не исключение», - сказал он в рамках Международного военно-морского салона.

Евтухов отметил, что заказов на поставку вооружений у РФ много, продолжается активное сотрудничество с партнерами.

Также замглавы Минпромторга указал на необходимость импортозамещения двигателей и рулевых колонок и выделения субсидий на их разработку.

В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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