В Минпромторге заявили, что экспорт вооружений из России не снижает обороты
Россия является крупным экспортером вооружений, сотрудничает с дружественными странами, рассказал «Звезде» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
«Военно-техническое сотрудничество у нас продолжается и не снижает обороты. Мы понимаем, что это с дружественными странами. Мы занимаем второе место по экспорту вооружений, если не ошибаюсь, в целом. Военно-морской флот не исключение», - сказал он в рамках Международного военно-морского салона.
Евтухов отметил, что заказов на поставку вооружений у РФ много, продолжается активное сотрудничество с партнерами.
Также замглавы Минпромторга указал на необходимость импортозамещения двигателей и рулевых колонок и выделения субсидий на их разработку.
В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.