ОПК Международный военно-морской салон В Минпромторге заявили, что экспорт вооружений из России не снижает обороты Военно-техническое сотрудничество России с дружественными странами продолжается, заявили в министерстве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия является крупным экспортером вооружений, сотрудничает с дружественными странами, рассказал «Звезде» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. «Военно-техническое сотрудничество у нас продолжается и не снижает обороты. Мы понимаем, что это с дружественными странами. Мы занимаем второе место по экспорту вооружений, если не ошибаюсь, в целом. Военно-морской флот не исключение», - сказал он в рамках Международного военно-морского салона. Евтухов отметил, что заказов на поставку вооружений у РФ много, продолжается активное сотрудничество с партнерами. Также замглавы Минпромторга указал на необходимость импортозамещения двигателей и рулевых колонок и выделения субсидий на их разработку. В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды». Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика