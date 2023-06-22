Пленный украинец Крошенко заявил, что командование его «кинуло как собаку на фарш»
Пленный украинец Сергей Крошенко заявил, что командование киевского режима бросило его на убой, как пушечное мясо. Видеозапись беседы представило Минобороны России.
«Как собак на фарш кинули», - сказал Крошенко.
По его словам, его готовили в Латвии натовские инструктора. Подготовка была скудной - большой процент внимания, например, был уделен тому, как правильно залезать в военную технику, чтобы не сломать пальцы.
Сам пленный резюмировал, что его в итоге толком ничему и не научили.
Также Сергей Крошенко добавил, что он даже не знает имени и звания своего командира, так как за все время пребывания в составе подразделения видел его лишь пару раз.
Ранее пленный украинец Сергей Огородник заявил, что психологи в Германии пытались убедить его в никчемности Вооруженных сил России, но на деле встреча с ними окончилась неожиданным разочарованием и добровольной сдачей в плен.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.