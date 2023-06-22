Пленный украинец Крошенко заявил, что командование его «кинуло как собаку на фарш»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Сергей Крошенко заявил, что командование киевского режима бросило его на убой, как пушечное мясо. Видеозапись беседы представило Минобороны России.

«Как собак на фарш кинули», - сказал Крошенко.

По его словам, его готовили в Латвии натовские инструктора. Подготовка была скудной - большой процент внимания, например, был уделен тому, как правильно залезать в военную технику, чтобы не сломать пальцы.

Сам пленный резюмировал, что его в итоге толком ничему и не научили.

Также Сергей Крошенко добавил, что он даже не знает имени и звания своего командира, так как за все время пребывания в составе подразделения видел его лишь пару раз.

Ранее пленный украинец Сергей Огородник заявил, что психологи в Германии пытались убедить его в никчемности Вооруженных сил России, но на деле встреча с ними окончилась неожиданным разочарованием и добровольной сдачей в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.