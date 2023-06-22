Пленный украинец Огородник: психологи в Германии пытались убедить его в никчемности ВС РФ

Реальность тем не менее оказалась совсем другой - в ходе боевых действий Сергей Огородник сдал свое подразделение в плен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Сергей Огородник рассказал о психологической обработке во время обучения в Германии. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Психологи были из Германии, настраивали, что русская армия - она уже не вторая армия, она скатилась и хуже. Говорили, чтобы побольше уничтожать, убивать и гнать с территории Украины», - признался Огородник.

Столкновение с реальностью быстро показало иллюзорность этих построений. В ходе боевых действий подразделение, которым командовал Огородник, попало под огонь российской артиллерии.

По словам пленного, уже после первых же раненых Огородник приказал своим подчиненным спрятаться в блиндаже, а после при подходе российских войск добровольно сдал им свое подразделение.

Этот пример ярко показывает уровень командиров, которых способны подготовить из украинцев на территориях стран НАТО.

Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской бронетехники российскими беспилотниками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.