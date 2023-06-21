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ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой

Игнат Далакян
09:50 21.06.2023
Против жителя Хабаровского края завели уголовное дело по статье о государственной измене.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности задержала жителя Хабаровского края за государственную измену в виде финансирования украинских националистов криптовалютой.

Сотрудники российских спецслужб установили, что задержанный переводил личные денежные средства с использованием криптовалютных инструментов через третьих лиц, которые проживают на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда. Эти средства предполагались для приобретения украинскими боевиками БПЛА, боеприпасов и других предметов.

«Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники российских спецслужб разоблачили шпиона в Нальчике. Гражданин Украины собирал секретные сведения, которые украинские боевики могли использовать во время проведения военной операции против Российской Федерации.

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