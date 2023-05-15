Паралимпийцы провели мастер-классы для проходящих реабилитацию участников СВО

В программе мастер-классов занятия волейболом, фехтование, настольный теннис, баскетбол и другие виды спорта, доступные людям с тяжелыми травмами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Титулованные спортсмены-паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих - тех, кто получил серьезные ранения в ходе спецоперации. Площадки для занятий организовали на территории госпиталя имени Бурденко. В программу мастер-классов вошли баскетбол, фехтование, армрестлинг, настольный теннис и многое другое.

Заслуженные мастера спорта и призеры Паралимпийских игр показали, как метко стрелять из лука и играть в волейбол. Попробовать свои силы смогли все желающие. Их оказалось немало, многие военнослужащие сами просили провести такое мероприятие.

«Наши друзья из Паралимпийского комитета уже неоднократно устраивали такие мастер-классы. Для нас это значимое событие, участвует очень много спортсменов. Ранее уже сформировались группы по волейболу, которые проводились буквально еженедельно, пациенты этому очень рады и довольны», - отметил начальник филиала 3-го Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Попов.

По результатам предыдущих мастер-классов несколько человек достигли хороших спортивных успехов. Теперь они в составе Паралимпийской сборной России. Тренируются на более высоком уровне.