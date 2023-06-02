Места хватит всем: куда эвакуируют жителей приграничных районов Белгородской области

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Белгородской области жители пострадавших от обстрелов районов продолжают эвакуироваться в безопасные места. Некоторые добираются до пунктов временного размещения на автомобиле, кого-то, кто пытался выбраться пешком, подбирали военные и волонтеры.

Житель Шебекино Евгений рассказывает, как бежал от смерти с 86-летней матерью. Успели взять только документы, одежду и мягкий матрас. В ПВР женщину встречают с коляской. Ее сын с благодарит солдат, которые вывезли их на «Тигре».

«В глазах темно. Устал немножко. Четыре ночи не спали. Бьют хаотично», - говорит Евгений.

Большинство прибывает на автобусах. Эвакуацию и места для людей организовали местные власти. Губернатор региона Вячеслав Гладков приезжает в пункт временного размещения, развернутый накануне, уже во второй раз.

«ПВР работает. Вы видите. Все нормально, все организовано. Мы готовились к сложной ситуации. У нас пункты временного размещения в Белгородской области развернуты уже более года в каждом муниципальном образовании. У нас более 15 тысяч мест», - рассказал «Звезде» губернатор.

В ПВР только Белгорода находится уже 2,5 тысячи человек. Автобусы с людьми приезжают постоянно. Места хватит всем.

«Била очень пушка. Я помню этот звук. Бух-бух-бух. И это было сигналом того, что это все серьезно начинается. Две- три секунды и снаряд долетает до Шебекино. Это очень страшно. Это не передаваемо страшно», - вспоминает учительница шебекинской школы Ирина Бурилкина.

Сейчас регионы России обеспечивают бесперебойный прием жителей пострадавших от обстрелов районов. Так, например, в Пензу поездом приехал 171 человек, они эвакуировались из Белгородской области. Еще восемь добираются своим транспортом.

В числе приехавших - 135 детей и женщин. В основном это многодетные семьи, мамы с детьми в возрасте от грудного и до 14 лет. Их разместят на двух базах в полностью обустроенных комнатах.