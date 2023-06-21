Армия МО РФ: пресечена попытка атаки киевского режима тремя БПЛА по объектам в Подмосковье Минобороны РФ сообщило, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Киевский режим сегодня попытался провести террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Подмосковья. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение», - сообщили в российском оборонном ведомстве. Министерство обороны России сообщило, что в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Ранее мы показывали кадры последствий удара украинского беспилотника по жилому дому в Донецке. В результате атаки украинских боевиков выгорела квартира. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика