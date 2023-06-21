ЗРК «Тop-М1» уничтожил более 100 БПЛА националистов на Краснолиманском направлении

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Более 100 беспилотников украинских боевиков были уничтожены на Краснолиманском направлении расчетом зенитного ракетного комплекса «Тop-М1» Центрального военного округа. С помощью данного ЗРК осуществляется прикрытие с воздуха наземных сил с самого начала спецоперации.

ЗРК «Тор-М1» помогает сухопутным подразделениям избежать ударов управляемых авиабомб, самолетов, крылатых ракет и БПЛА. Благодаря современному оборудованию расчет ракетного комплекса с легкостью находит воздушные динамические цели и уничтожает их.

Радиолокационная станция позволяет сразу определять «своих» и противника, а после обнаружения вражеской техники расчет способен одним боекомплектом уничтожить до восьми целей. «Тор-М1» может обнаружить даже прикрываемые цели на дальности 25-27 километров.

Ранее Минобороны России показало, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил боевую бронированную машину националистов. Техника была обнаружена на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.