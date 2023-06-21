Украинские боевики выпустили по Донецку более 90 снарядов утром 21 июня

© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Четыре района Донецка подверглись массированной обстрелу со стороны Украины утром 21 июня. По городу со стороны Украины было выпущено 92 снаряда. Оперативной информацией поделилось СЦКК ДНР.

По данным представительства, обстрелы начались около двух часов ночи и продолжались до семи утра и велись из орудий калибром 155 мм и РСЗО по Кировскому, Куйбышевскому, Петровскому и Ворошиловскому районам Донецка. Пострадали несколько жилых домов и детский сад.

Ранее сообщалось об ударе украинского БПЛА по жилому дому в центре Донецке. Беспилотник попал в квартиру на 20-м этаже, помещение выгорело, по счастливой случайности обошлось без пострадавших.