Волонтеры из Ленобласти организовали производство дронов для бойцов в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Волонтеры из Лужского района Ленинградской области собственными руками собирают дроны. Во время испытаний коптеров полезную нагрузку заменяет бутылка с водой весом в один килограмм. Цех по сборке и настройке дронов организовали сами - работают в свободное от основной работы время. Основные агрегаты заказывают из Азии, но есть и свои доработки - их печатают на 3D-принтере. В результате получаются недорогие и эффективные ударные беспилотники, которые так нужны на передовой.

«По факту они летают в хороших условиях два-три километра при времени работы около пяти-десяти минут с нагрузкой. Без нагрузки они же как разведчики могут дотянуть до 25 минут», - пояснил волонтер проекта Николай.

Если собирать дроны для фронта здесь стали совсем недавно, то отправкой более привычной помощи волонтеры занялись с самого начала специальной военной операции. Продукты питания, медикаменты, генераторы, маскировочные сети и даже стоматологический кабинет - все это отправляют бойцам Лужского гарнизона.

«У нас Луга, в любой класс в школе зайди, у кого-то папа, мама - участники СВО. Как Луга могла остаться в стороне? Никак», - поделился соорганизатор проекта «Своих не бросаем» Евгений Голуб.

Проект «Своих не бросаем» начинался с нескольких неравнодушных людей, теперь в нем участвуют тысячи - общественные организации и чиновники, родные бойцов и обычные люди, для которых свои - все те, кто сейчас защищает Родину.

Все именные посылки - от родственников тех, кто сейчас на передовой. Каждая подписана, указан позывной, в какое подразделение отправляется. Отдельное место - у детских писем и поделок, сделанных их руками. Уже 19-й по счету конвой отправляется из Луги. В машинах - более 15 тонн различных грузов. И на фронте эту помощь очень ждут.

Накануне в Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что Воздушно-космические силы получили партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.