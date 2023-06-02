В Кремле назвали важным заявление Еревана по Украине

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В Кремле назвали важным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конфликту на Украине. Накануне политик сказал, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. По словам Пашиняна, боевые действия вызывают обеспокоенность и влияют на все взаимоотношения.

«Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Москва продолжает развитие партнерских отношений с официальным Ереваном, добавил представитель Кремля.

В конце апреля президент России Владимир Путин обсудил с армянским премьером вопросы безопасности в Нагорном Карабахе с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности. Лидеры подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей глав России, Армении и Азербайджана.