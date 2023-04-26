В стране и мире Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе Игнат Далакян Путин также выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил с его армянским коллегой Николом Пашиняном по телефону. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. «Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», - говорится на сайте Кремля. Лидеры стран в ходе разговора подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей глав Российской Федерации, Армении и Азербайджана. Кроме того, Владимир Путин выразил солидарность с народом Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. Ранее Министерство обороны Армении сообщало о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном. До этого в районе села Тех произошла перестрелка. Оборонные ведомства двух стран обрушили друг на друга обвинения в связи с инцидентом. Экспертное мнение и аналитика