Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе
Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил с его армянским коллегой Николом Пашиняном по телефону. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», - говорится на сайте Кремля.
Лидеры стран в ходе разговора подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей глав Российской Федерации, Армении и Азербайджана.
Кроме того, Владимир Путин выразил солидарность с народом Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.
Ранее Министерство обороны Армении сообщало о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном. До этого в районе села Тех произошла перестрелка. Оборонные ведомства двух стран обрушили друг на друга обвинения в связи с инцидентом.