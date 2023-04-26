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Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе

Игнат Далакян
12:37 26.04.2023
Путин также выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.
Путин и Пашинян обсудили обеспечение безопасности в Нагорном Карабахе
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил с его армянским коллегой Николом Пашиняном по телефону. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», - говорится на сайте Кремля.

Лидеры стран в ходе разговора подтвердили важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей глав Российской Федерации, Армении и Азербайджана.

Кроме того, Владимир Путин выразил солидарность с народом Армении в связи с Днем памяти жертв геноцида армян.

Ранее Министерство обороны Армении сообщало о стабильной ситуации на границе с Азербайджаном. До этого в районе села Тех произошла перестрелка. Оборонные ведомства двух стран обрушили друг на друга обвинения в связи с инцидентом.

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