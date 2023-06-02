Девятиклассники из приграничных районов Курской области получат аттестаты без ОГЭ

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Выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области в этом году не сдают основной государственный экзамен. Все ученики с отличными оценками получат красные аттестаты без ОГЭ.

Соответствующий указ подписан министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

«1 246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них - аттестаты с отличием», - отметил губернатор.

Напомним, накануне стало известно, что школьников из Шебекинского городского округа освободили от сдачи ЕГЭ. Выпускникам дадут возможность поступить в высшие учебные заведения без экзаменов.