Гладков пообещал договориться об ипотечных каникулах

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Власти Белгородской области сделают все возможное, чтобы помочь жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. В том числе с ипотекой, пообещал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он пообещал договориться о предоставлении отсрочек по платежам.

«С ипотекой будем заниматься. Будем пытаться договариваться, чтобы были каникулы по платежам, потому что понимаем, что сейчас всем будет трудно», - заявил Гладков.

Ранее глава региона заявил о достаточном количестве мест в региональных пунктах временного размещения. С его слов, область готова к любым сложным ситуациям, необходимости в открытии новых ПВР нет. На сегодняшний день места временного размещения готовы принять более 15 тысяч человек, уточнил Гладков.