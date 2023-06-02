Блинкен заявил, что США не стремятся к свержению власти в России

Также, по словам госсекретаря, Америка не является врагом для россиян.

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Соединенные Штаты не являются врагом для россиян и никогда не стремились свергнуть власть в РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в мэрии Хельсинки.

«Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», - добавил Блинкен.

Он отметил, что Соединенные Штаты на протяжении 30 лет поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. По его словам, процветающая Россия отвечает интересам Америки.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США. По его мнению, «для Америки выбор такой: если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно Китай, или никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие».