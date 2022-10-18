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Блинкен заявил о необходимости сохранения гегемонии США в мире

Виктория Ивашечкина
07:31 18.10.2022
По мнению американского госсекретаря, страны ждет соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода.
Блинкен заявил о необходимости сохранения гегемонии США в мире
© Фото: Bonnie Cash - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США.

«С нашей точки зрения, это соревнование за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода. У нас простой выбор - мир сам себя не организует», - отметил Блинкен на мероприятии в Стэнфордском университете, передает РИА Новости.

По его мнению, «для США выбор такой: если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух - ее занимает кто-то другой, возможно, Китай или никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие».

Ранее американские СМИ сообщили о том, что только 33% американцев готовы проголосовать на предстоящих в 2024 году президентских выборах за действующего главу государства Джо Байдена. При этом в январе этот показатель был на три процента выше.

При этом 54% опрошенных американцев предпочли бы отдать свой голос «за кого-то другого». Порядка 10% респондентов заявили, что пока не определились за кого хотят голосовать

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