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AP: в ФРГ началось обучение 200 украинских боевиков работе с танками Abrams

Сергей Лебедев
16:59 02.06.2023
Курс обучения рассчитан на 12 недель.
AP: в ФРГ началось обучение 200 украинских боевиков работе с танками Abrams
© Фото: Jörg Hüttenhölscher, www.imag, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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В минувшие выходные в Германии начали обучать около 200 украинских националистов работе с американскими танками Abrams. Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного офицера США. Отмечается, что курс рассчитан на 12 недель.

Экипажи обучат вести огонь и общевойсковые операции, а также маневрированию. Еще 200 боевиков проходят подготовку по заправке топливных баков и обслуживанию бензовозов.

График рассчитан так, чтобы украинцы освоили системы до того, как осенью Киеву передадут американские танки.

Между тем в России уже изучили сильные и слабые стороны танков западных стран, включая Abrams. Теперь ведется подготовка личного состава для борьбы с ними в зоне специальной операции. Об этом «Звезде» рассказал начальник центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Он поддержал использование термина «охотники за танками» для описания групп, которые займутся поиском и уничтожением западных танков в зоне СВО.

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