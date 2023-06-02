AP: в ФРГ началось обучение 200 украинских боевиков работе с танками Abrams

© Фото: Jörg Hüttenhölscher, www.imag, www.imago-images.de, GlobalLookPress

В минувшие выходные в Германии начали обучать около 200 украинских националистов работе с американскими танками Abrams. Об этом сообщает AP со ссылкой на высокопоставленного офицера США. Отмечается, что курс рассчитан на 12 недель.

Экипажи обучат вести огонь и общевойсковые операции, а также маневрированию. Еще 200 боевиков проходят подготовку по заправке топливных баков и обслуживанию бензовозов.

График рассчитан так, чтобы украинцы освоили системы до того, как осенью Киеву передадут американские танки.

Между тем в России уже изучили сильные и слабые стороны танков западных стран, включая Abrams. Теперь ведется подготовка личного состава для борьбы с ними в зоне специальной операции. Об этом «Звезде» рассказал начальник центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Он поддержал использование термина «охотники за танками» для описания групп, которые займутся поиском и уничтожением западных танков в зоне СВО.