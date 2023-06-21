Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку

Девушка покинула свой дом в Вене, оставив все вещи, после чего была объявлена в международный розыск.

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Правоохранительные службы Приморья нашли во Владивостоке девушку, объявленную в международный розыск. Уточняется, что 27-летняя девушка без вести пропала в столице Австрии, уехав из дома и оставив все свои вещи. После этого Интерпол объявил ее в розыск.

Сотрудники Отделения национального центрального бюро во Владивостоке получили уведомление от международной полиции и провели ряд мероприятий. Информацию от правоохранителей приводит РИА Новости.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», - цитирует агентство пресс-службу УМВД.

Уточняется, что пропавшая девушка оказалась россиянкой, которая решила приехать в Россию, так как у нее здесь есть родственники. Розыск Интерполом после обнаружения пропавшей был прекращен.

Ранее 10 июня в Колумбии живыми нашли четырех детей с разбившегося 1 мая самолета Cessna 206. Воздушное судно разбилось из-за отказа двигателя. Когда его нашли спустя 370 часов, на борту было обнаружено тело пилота. При этом тела шестерых пассажиров (из которых четверо были детьми) пропали. Позже были найдены тела второго пилота и одного из пассажиров - матери пропавших детей.