В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку

Дарина Криц
06:03 21.06.2023
Девушка покинула свой дом в Вене, оставив все вещи, после чего была объявлена в международный розыск.
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Читайте нас на:

Правоохранительные службы Приморья нашли во Владивостоке девушку, объявленную в международный розыск. Уточняется, что 27-летняя девушка без вести пропала в столице Австрии, уехав из дома и оставив все свои вещи. После этого Интерпол объявил ее в розыск.

Сотрудники Отделения национального центрального бюро во Владивостоке получили уведомление от международной полиции и провели ряд мероприятий. Информацию от правоохранителей приводит РИА Новости.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», - цитирует агентство пресс-службу УМВД.

Уточняется, что пропавшая девушка оказалась россиянкой, которая решила приехать в Россию, так как у нее здесь есть родственники. Розыск Интерполом после обнаружения пропавшей был прекращен.

Ранее 10 июня в Колумбии живыми нашли четырех детей с разбившегося 1 мая самолета Cessna 206. Воздушное судно разбилось из-за отказа двигателя. Когда его нашли спустя 370 часов, на борту было обнаружено тело пилота. При этом тела шестерых пассажиров (из которых четверо были детьми) пропали. Позже были найдены тела второго пилота и одного из пассажиров - матери пропавших детей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:42 ОПК
Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
03:33 В стране и мире
Видео
Пламя в цеху в Волоколамске взвивается на 10-метровую высоту
01:31 В стране и мире
В ФРГ заявили, что РФ дала агреман на назначение графа Ламбсдорфа послом в Москве
22:54 В стране и мире
В США заявили, что изначально брали в расчет гибель украинцев в ходе контрнаступления
21:10 В стране и мире
Набиуллина заявила, что экономика РФ скоро выйдет на уровень активности 2021 года
Популярное
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.