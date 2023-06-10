В Колумбии нашли четырех детей с разбившегося 40 дней назад самолета

Крушение самолета произошло 1 мая 2023 года, находившиеся на борту взрослые погибли. Дети же исчезли, и только спустя 40 дней солдаты вместе с коренными жителями смогли их обнаружить.

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В Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета. Старшему из них 13 лет, младшему - 11 месяцев. Об этом сообщает El Tiempo.

Их обнаружили солдаты вместе с коренными жителями. Уточняется, что дети были обезвожены и пострадали от укусов насекомых.