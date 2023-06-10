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В Колумбии нашли четырех детей с разбившегося 40 дней назад самолета

Анастасия Бобылева
04:04 10.06.2023
Крушение самолета произошло 1 мая 2023 года, находившиеся на борту взрослые погибли. Дети же исчезли, и только спустя 40 дней солдаты вместе с коренными жителями смогли их обнаружить.
В Колумбии нашли четырех детей с разбившегося 40 дней назад самолета
© Фото: @FuerzasMilCol Twitter
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В Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета. Старшему из них 13 лет, младшему - 11 месяцев. Об этом сообщает El Tiempo.

Их обнаружили солдаты вместе с коренными жителями. Уточняется, что дети были обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

© @FuerzasMilCol Twitter

Самолет Cessna 206 разбился 1 мая 2023 года - у него отказал двигатель. Когда его нашли спустя 370 часов, на борту было обнаружено тело пилота. При этом тела шестерых пассажиров (из которых четверо были детьми) пропали. Позже были найдены тела второго пилота и одного из пассажиров - матери пропавших детей.

© @FuerzasMilCol Twitter

Ранее были найдены пропавшие на Эльбрусе белорусские туристы. Сотрудники МЧС России искали их более 36 часов, а когда обнаружили - трижды чуть не попали под лавину, пытаясь эвакуировать. В конце концов, туристов удалось доставить в безопасное место.

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