Полковник ВВС США опроверг свои слова об ИИ, уничтожившем виртуального оператора

Такер Гамильтон заявил, что сами учения были «мысленным экспериментом», который в реальности не проходил.

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Глава управления по ИИ ВВС США Такер Гамильтон, сообщивший об искусственном интеллекте, который пытался уничтожить виртуального оператора, теперь опровергает собственные слова. Полковник назвал сами учения «мысленным экспериментом», который в реальности не проходил, а во время презентации он оговорился.

Об этом сегодня сообщило Королевское авиационное общество Великобритании. Гамильтон отметил, что ВВС США не тестировали какой-либо боевой искусственный интеллект.

«Несмотря на то что это гипотетический пример, он иллюстрирует реальные проблемы, связанные с возможностями ИИ», - добавил полковник.

Напомним, ранее газета The Guardian со ссылкой на Такера Гамильтона сообщила, что в США искусственный интеллект, управлявший военным дроном, во время имитации ликвидировал виртуального человека-оператора, потому что тот мешал поражать цель. Когда его обучили это не делать, ИИ начал разрушать диспетчерскую вышку, с которой приходили команды.